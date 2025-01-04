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Şarkıcı Nez'e Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden adamdan ahlaksız teklif!

Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu öne süren bir kişi, şarkıcı Nez’e sosyal medya üzerinden ilişki karşılığında para teklifinde bulundu. Nez, bu ahlaksız teklifi yapan kişiyi ifşa etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Şarkıcı Nez’e Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden adamdan ahlaksız teklif!

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    Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, şarkıcı Nez'e sosyal medyadan ilişki için para teklif etti. Nez, bunun üzerine ahlaksız teklif yapan kişiyi ifşa etti.

    Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden bir kişi, Nez'e '3000- 4000 dolara neler olabilir mesela Nez hanım' şeklinde mesajlar attı.

    Ünlü şarkıcı "Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var" dedi. Nez şahıs hakkında dava açacağını sözlerine ekledi.

    Nez'in Fenerbahçeli yetkililere şikayet ettiği kişi hakkında Başkan Ali Koç'un 'Kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmasın' talimatı verdiği ifade edildi.

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