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İstanbul'da öğrencilerin yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!

Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü tarafından yalıda yılbaşı partisi düzenlendi. Polis ekipleri, kaçak işletilen yeri mühürledi. 650-850 TL arası değişen fiyatlarla biletini alan 400 öğrenci, kazık yedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
İstanbul’da öğrencilerin yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını!

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    İstanbul Sarıyer'de Galatasaray Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü, üniversite öğrencilerine özel bilet fiyatları 650 ile 850 lira arasında değişen yılbaşı partisi düzenledi. Kulübün sosyal medya hesabından 'Yalıda Yılbaşı Partisi' olarak duyurulan etkinlik için yaklaşık 400 öğrenci online satış platformundan bilet aldı.

    Bileti alan öğrenciler yalıya geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte yalıya baskın düzenledi. Yapılan işlemler sonucunda organizasyonu yapan kulübün yalıyı günlük ev kiralanan online bir siteden kiraladığı ve ruhsatta ofis olarak göründüğü ortaya çıktı.

    Ekipler düzenlenen partiyi dağıtırken TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alkol satış belgesi verilmemesine rağmen satışa hazır halde 20 adet şişe alkol ve 80 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

    "ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU"
    Bir kadının alkol yüzünden baygınlık geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşletme sahibi C.G., yalının umuma açık bir yer olduğunu iddia etmesine rağmen yapılan inceleme sonucunda C.G. ve partiyi organize eden üniversite kulübü organizatörü "dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınırken yeni yıla yalıda girmek için bilet alan 400 öğrenci mağdur oldu.

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