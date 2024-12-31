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Her şey oğlum için! Serebral palsi hastası oğluna 22 yıldır bebek gibi bakıyor

Sakarya’da yaşayan beyin felçli 22 yaşındaki Abdülbaki Saruhan, babasının yıllar süren azmi sayesinde üç tekerlekli bisiklet sürebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Her şey oğlum için! Serebral palsi hastası oğluna 22 yıldır bebek gibi bakıyor

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    Sakarya'da Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Erhan ve Hümeyra Saruhan çiftinin oğulları 22 yaşındaki Abdülbaki Saruhan'a 1 yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.Baba Saruhan, oğlunu "hayatının merkezi"ne koydu. Çalıştığı dönemde Abdülbaki için sürekli gece vardiyasına geçen baba, gündüzleri de vaktini oğlunun kişisel gelişimi için ayırdı.

    HAYATINI ADADI
    Saruhan, Abdülbaki için evinin alt katını çeşitli spor malzemeleri, yazı tahtası, odaya konuşlandırılan kafes içinde yaylı hareket geliştirici sistemler ile oğlunun gelişimi için tasarladığı aletlerle donattı.Abdülbaki ise babası için şunları söylüyor, "Hayata katılmak için bisiklet çok önemli. Çok mutlu oluyorum. Babamın gayreti olmasaydı ben bunları başaramazdım."

    5 SANİYE BİLE YETİYOR
    Baba Saruhan,"Emek verip yoruluyorsun ama görüyorsun ki karşılığı var. Karşılığını gördüğünde inanılmaz mutluluk yaşıyorsun. Abdülbaki ilk kez 5 saniye kadar ayakta durduğunda benim yaşadığım mutluluğun tarifi yoktu" diyor.

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