Boşanma davasında şoke eden olay! Mal paylaşımında tuvalet fırçası tartışması

Boşanmaya karar veren bir çift, boşanma işlemlerini başlatmak üzere Ankara'da avukata başvurdu. Mal ve eşyaları paylaşma kararı aldı.



Paylaşılacak eşyaların içerisinde ise tuvalet fırçası çok dikkat çekti. Mahkeme eşyaların değerinin belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Tuvalet fırçası ve diğer eşyalar bilirkişi tarafından yıpranma payının incelenmesinin ardından değeri belirlenecek ve mahkeme karar kuracak.



Dava hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Taha Ekici, "Müvekkilin bize getirdiği listede tüm eşyalar hepsi markasına kadar çok detaylı bir şekilde yazılmış. Tuvalet fırçası bile içinde var. Mahkeme tekrar bu dosyanın bilirkişiye gitmesini istedi. ve bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi şu an tuvalet fırçasının ne kadar yıprandığını ve yıprandıktan sonra değerinin ne olacağını tespit edecek ve ondan sonra mahkeme bu yönde bir karar kuracak" ifadelerini kullandı.

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