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Sarıyer'de denize düşerek kaybolan kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor!

İstanbul Sarıyer sahilinde 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ın (23) kaybolmasının ardından, arama çalışmaları 37'nci günde 144 personel ve botlarla devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor!

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    İstanbul Sarıyer sahilinde 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can (29), onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23), arama çalışmaları 37'ncı günde 144 personel ve botlarla devam ediliyor.

    İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) koordinesinde sürdürülen arama çalışmalarında Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi, İBB itfaiye ekipleri yer alırken çalışmalara AFAD İstanbul Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı:

    "Sonar cihazları, helikopterler, denizaltından ekipler aramaları sürdürdü. Maalesef İstanbul Boğazı derin ve akıntının ters olmasından dolayı henüz bir sonuca ulaşamadık"

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