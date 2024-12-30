Bir aile yok oldu! Düğün yolunda kahreden kaza

Denizli'nin Buldan ilçesinde Ali Küçükuysal yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek Turgay Turan (59), yönetimindeki araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine geden polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli ve Buldan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

"DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ"

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ali (37), eşi Sultan (33), oğlu Celal Küçükuysal (9), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçükuysal ailesinin, Buldan ilçesinde düğüne gittikleri öğrenildi.

Diğer otomobilde yaralanan Turgay, Özcan (78), Ayfer Turan (59), ise hastanede tedavisine devam edilmektedir. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.