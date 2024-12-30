PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bir aile yok oldu! Düğün yolunda kahreden kaza

Denizli’de düğüne giden aileyi taşıyan otomobil, kontrolden çıktı. Karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada Ali, eşi Sultan ve oğulları Celal Küçükuysal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 3 kişi de yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Bir aile yok oldu! Düğün yolunda kahreden kaza

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Denizli'nin Buldan ilçesinde Ali Küçükuysal yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek Turgay Turan (59), yönetimindeki araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine geden polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli ve Buldan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    "DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ"
    Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ali (37), eşi Sultan (33), oğlu Celal Küçükuysal (9), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçükuysal ailesinin, Buldan ilçesinde düğüne gittikleri öğrenildi.

    Diğer otomobilde yaralanan Turgay, Özcan (78), Ayfer Turan (59), ise hastanede tedavisine devam edilmektedir. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü
    ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025’te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    MGM’den yılbaşı öncesi uyarı: Kar yağışı için 6 il işaretlendi! Marmara dahil birçok bölge donacak | İstanbul, Ankara...
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    İşten ayrılana zamlı maaş: Nasıl hesaplanıyor? En düşük tutar ne oldu?
    Beşiktaş’ta tarihe geçen seçim! Rekoru kırdı: İşte kazanan isim
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı