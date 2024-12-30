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20 gündür aranıyordu! Sultangazi'de korkunç son! 120 metre uçurum...

İstanbul Sultangazi'de 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni 120 metrelik uçurumda bulundu.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:56 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 15:59
20 gündür aranıyordu! Sultangazi’de korkunç son! 120 metre uçurum...

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    Sultangazi'de, 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (20) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

    Ekipler 20 gündür Irmak'ı her yerde aradı.

    20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)

    Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı.

    20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)

    AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.

    20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)20 gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu (DHA)

    120 METRE AŞAĞIDA BULUNDU
    Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti.

    Cansız bedeni bulunan İsmail Irmak (DHA)Cansız bedeni bulunan İsmail Irmak (DHA)

    Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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