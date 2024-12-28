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Türkücü Seher Dilovan’dan kadın şarkıcılara eleştiri! “Rezil bir ortam”

İsviçre'nin Cenevre ilçesinde bir köye yerleşen Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kadın şarkıcılara tepki gösterdi. “Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş” diyen Dilovan’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 17:15
Türkücü Seher Dilovan’dan kadın şarkıcılara eleştiri! Rezil bir ortam

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    Bir süredir İsviçre'de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 53 yaşındaki türkücü Seher Dilovan, kadın meslektaşlarını eleştirdi.

    (Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

    Kadın sanatçıları eleştiren Dilovan, Instagram hesabından şu sözleri kullandı: "Bu nedir arkadaş? Instagram'da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam"

    (Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

    İşte o paylaşım...

    (Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

    Seher Dilovan, geçen yıllarda yaptığı bir paylaşımda da şunları söylemişti: "Çok eski yıllarda bu tip mayoyla çıkan solistler vardı. Bizden önce sahne alırlardı. Onların sesi yoktu sadece görüntüleri vardı. Dolayısıyla yıllardan beri tanıdığımız sanatçıların bu görüntülere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sesleri var, şarkıları-besteleri var. Üreten kadınlar. Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler. Şahsen kimse hedefim değil. Bu kadar üreten, yıllardır tanınan insanlar kendilerini neden ucuz göstermeye çalışıyor"

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