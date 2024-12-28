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Erzurum'da buz kütlesi faciası! Üniversiteli gencin kahreden ölümü

Erzurum'da üniversite öğrencisi Arif Talat Algın (22), yürürken bir apartmanın çatısından düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Erzurum’da buz kütlesi faciası! Üniversiteli gencin kahreden ölümü

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    Erzurum'da üniversite öğrencisi Arif Talat Algın (22), yolda yürürken bir apartmanın çatısından kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

    Yerde hareketsiz yatan Algın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Algın için öğrencisi olduğu okulda tören düzenlendi. Cenazeyi arkadaşları omuzlayarak tören alanına taşıdı. Ayakta durmakta zorlanan anne Gönül Algın'a öğrenciler destek oldu.

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