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AFAD açıkladı: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 03:24 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 03:28
AFAD açıkladı: Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Büyüklük: 4.3 (Mw)
    Yer: Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
    Tarih: 2024-12-29
    Saat: 03:15:11 TSİ
    Enlem: 35.4 N
    Boylam: 27.09083 E
    Derinlik: 15.8 km

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2024-12-29 03:15:1135.427.0908315.8MW4.3Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)Detay
    2024-12-29 02:44:0538.5372228.26256.49ML1.4Salihli (Manisa)Detay
    2024-12-29 02:38:5139.9211139.175566.99ML1.1Merkez (Erzincan)Detay
    2024-12-29 02:37:2138.07537.920566.36ML1.1Doğanşehir (Malatya)Detay
    2024-12-29 02:24:1938.0469438.218616.99ML1.4Çelikhan (Adıyaman)Detay
    2024-12-29 02:13:3038.5333328.258067.0ML1.4Salihli (Manisa)

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