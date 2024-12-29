Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer: Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2024-12-29
Saat: 03:15:11 TSİ
Enlem: 35.4 N
Boylam: 27.09083 E
Derinlik: 15.8 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-12-29 03:15:11
|35.4
|27.09083
|15.8
|MW
|4.3
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-12-29 02:44:05
|38.53722
|28.2625
|6.49
|ML
|1.4
|Salihli (Manisa)
|Detay
|2024-12-29 02:38:51
|39.92111
|39.17556
|6.99
|ML
|1.1
|Merkez (Erzincan)
|Detay
|2024-12-29 02:37:21
|38.075
|37.92056
|6.36
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2024-12-29 02:24:19
|38.04694
|38.21861
|6.99
|ML
|1.4
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-12-29 02:13:30
|38.53333
|28.25806
|7.0
|ML
|1.4
|Salihli (Manisa)