Y"ali"dan çıkacak! Kirasını zamanında ödemeyen iş adamı Ali Karacan'a şok

İstanbul Kanlıca'daki Dirvana Yalısı'nın sahibi Zeynep Dirvana, Marmaris'e yerleşti. Yalıyı Karacan Ailesi'ne kiraladı. Bir süre sonra İstanbul'a dönme kararı aldı. kirasını zamanında ödemediğini iddia ettiği Ali Karacan'a tahliye davası açtı.

Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi, Karacan'ın yalıdan tahliyesine hükmetti. Karara itiraz eden Karacan, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. Mahkeme, Karacan'ın itirazını reddederek yerel mahkemenin tahliye kararını kesin olarak onadı. Gerekçeli kararda "Dirvana'nın ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu ispatlanmıştır. Yerel mahkemenin tahliye kararı usul ve yasaya uygundur" denildi.