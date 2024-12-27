PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Y"ali"dan çıkacak! Kirasını zamanında ödemeyen iş adamı Ali Karacan'a şok

İstanbul Kanlıca'daki Dirvana Yalısı'nın sahibi Zeynep Dirvana, Marmaris'e taşındı ve yalıyı Karacan Ailesi'ne kiraladı. Ancak kısa süre sonra İstanbul'a dönmeye karar verdi ve kirasını zamanında ödemediğini iddia ettiği Ali Karacan'a tahliye davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Yalidan çıkacak! Kirasını zamanında ödemeyen iş adamı Ali Karacan’a şok

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Kanlıca'daki Dirvana Yalısı'nın sahibi Zeynep Dirvana, Marmaris'e yerleşti. Yalıyı Karacan Ailesi'ne kiraladı. Bir süre sonra İstanbul'a dönme kararı aldı. kirasını zamanında ödemediğini iddia ettiği Ali Karacan'a tahliye davası açtı.

    Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi, Karacan'ın yalıdan tahliyesine hükmetti. Karara itiraz eden Karacan, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. Mahkeme, Karacan'ın itirazını reddederek yerel mahkemenin tahliye kararını kesin olarak onadı. Gerekçeli kararda "Dirvana'nın ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu ispatlanmıştır. Yerel mahkemenin tahliye kararı usul ve yasaya uygundur" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Bugün karar çıkacak mı? Mahkeme Başkanı açıkladı
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi