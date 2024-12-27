SMA hastası Sencer, eğitimde engelleri aşarak başarıya ulaştı

Ankara'da yaşayan 14 yaşındaki Sencer Çavuşoğlu, hareket kısıtlılığı nedeniyle 8 aylıkken götürüldüğü hastanede SMA Tip-2 hastalığı teşhisi konuldu. Yaşama azminden hiç vazgeçmedi. Akülü sandalyede hayatını sürdüren Sencer, anaokulu çağına geldiğinde ailesi onu okutmak istedi ancak hastalığı yüzünden okula gidemedi ama o okuma yazmayı evde öğrendi. Ailesi, ilkokul çağına gelince Sencer'in uzaktan eğitim görmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.

Bunun üzerine eğitimine evden devam eden Sencer, eğitim öğretim hayatı boyunca derslerden iyi not alarak başarı gösterdi. İlk ve ortaokulu ailesinin yardımıyla eğitim hayatını sürdürdü. Bu eğitim öğretim döneminde de LGS'de 456 puan aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde eğitimine başladı.

"BİRİNCİLİKLE BİTİRDİM"

Sencer Çavuşoğlu, başarı hikayesini böyle anlattı: İlkokulda öğretmenim eve gelerek ders verdi. Takdir alarak birincilikle bitirdim. Düzenli program yapıp çalışmaya başladım. LGS'ye evde girdim, 456 çok iyi puan aldım.

"FAYDALI İNSAN OLACAĞIM"

Çavuşoğlu, "9. sınıftayım. Derslerimi çok seviyorum. İleride faydalı insan olmaya çalışacağım. En azından dünyaya böyle katkım olmasını istiyorum. Bilim insanı olup buluşlar yapabilirim" dedi.