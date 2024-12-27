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Sahte içki kabusu: Oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti!

Oyuncu Billur Kalkavan, 2 yıl önce akciğer kanserinden vefat etti. Ağabeyi Rıza Kalkavan ise iddiaya göre sahte içkiden sonra fenalaşması sonucu hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Sahte içki kabusu: Oyuncu Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti!

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    Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan (59), 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyi iş insanı Rıza Kalkavan (59) da 2 yıl sonra iddiaya göre sahte içki tüketti. Rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleşen Kalkavan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kesin ölüm nedeninin tespiti için Kalkavan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Rıza Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verildi.

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