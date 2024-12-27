27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

27 Aralık 2024 tarihli Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
27 Aralık 2024 tarihli Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 15 128GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...
Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...