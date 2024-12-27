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27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

27 Aralık 2024 tarihli Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

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    27 Aralık 2024 tarihli Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

    27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    iPhone 15 128GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

    27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

    27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)27 Aralık 2024 Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

    AirPods Pro 2. Nesil kazanan ASİL ve YEDEK talihliler...

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