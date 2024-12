Kopya cezası! Aynı isme ikinci kez "telif ihlali" cezası

Gazeteci Zehra Yılmaz'ın "Umudun Kanadında/On The Wings OF Hope" ile "48 Vagon" adlı belgeseller için mahkeme kararını verdi. Mahkeme, söz konusu filmlerle ilgili her türlü fikri ve mali hakkın Yılmaz'a ait olduğuna hükmetti. Yapımcı Ümran Safter'i üç yıllık ticari faizleri de eklenmek kaydıyla en az 1 milyon 200 bin TL ve 180 bin TL maddi tazminat, 50 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Safter, Ekim ayında sonuçlanan bir başka davada da benzer bir cezaya çarptırılmıştı. O davada da mahkeme, Safter'in 200 bin TL maddi ve 35 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

