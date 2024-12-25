DURUŞMA KAPALI OLACAK

Mahkemenin yarın başlaması ile birlikte, davanın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmanın yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.

Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

SUÇ DELİLERİNİ GİZLEDİ

Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

İSTİSMARCI ÇOCUKLAR AYRI BİR SORUŞTURMA KONUSU

Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu, ancak bu durumun ayrı bir soruşturma konusu olduğu belirtildi.

Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

İSTİSMARI BİLDİRMEDİ

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi (8 Ekim 2024 Takvim.com.tr | Arşiv)

BEYİN KANAMASI GEÇİREREK ÖLMÜŞTÜ

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.