Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından götürüldüğü hastanede cinsel istismara ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla Y., 7 Ekim günü geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından götürüldüğü hastanede cinsel istismara ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla Y., 7 Ekim günü geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tamamlanan soruşturmada yer alan iddianamede, şüpheliler anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A., komşu çocukları K.A. ile G.K. ve Sanlı Ö.'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülüyor.
ANNEYE 67 YIL HAPİS CEZASI
Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor.
DURUŞMA KAPALI OLACAK
Mahkemenin yarın başlaması ile birlikte, davanın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmanın yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.
SUÇ DELİLERİNİ GİZLEDİ
Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
İSTİSMARCI ÇOCUKLAR AYRI BİR SORUŞTURMA KONUSU
Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu, ancak bu durumun ayrı bir soruşturma konusu olduğu belirtildi.
İSTİSMARI BİLDİRMEDİ
Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.
BEYİN KANAMASI GEÇİREREK ÖLMÜŞTÜ
Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.