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Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntüleri bilirkişi incelemesinde!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 16 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan anne, ağabey, amca ve bir komşunun yer aldığı davada, cinayetten bir gün önce yapılan aile toplantısına ait görüntüler incelendi. "Aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:07 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 23:57
Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntüleri bilirkişi incelemesinde!

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    Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

    Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntüleri bilirkişi incelemesinde!

    Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)

    AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
    Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

    Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi. Ulusal Kriminal Büro tarafından görüntüler incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

    Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)

    Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu.

    Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

    Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü ʺUlusal Kriminal Büroʺ tarafından incelendi. (Takvim.com.tr)

    Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne göndermişti.

    Görüntüyü deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedilmişti: "Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçeye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçeye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçeye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

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