Hayat ve hastalıklarla mücadele eden minik Öykü tüm zorluklardan zaferle çıktı!

Aydın Efeler Mahallesi'nde Cansu (35) ve Alptekin (43) Kahraman çiftinin 2017 yılında tüp bebek tedavisiyle Öykü Umay adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Minik Öykü'ye henüz 3 aylıkken sinir sistemi kanseri olarak bilinen nöroblastoma teşhisi konuldu. Bebeğin karnındaki 8 santimetrelik tümör ameliyatla alındı. 5 ay hastanede kalan Öykü'nün taburcu olmasından 7 ay sonra kanser yeniden tekrarladı.

BÖBREĞİ BİTTİ, KALBİ DURDU

Kahraman'ın kanser tedavisi devam ederken böbrek yetmezliği de ortaya çıktı. Kemoterapi alırken diyalize de giren Öykü Umay'ın bu süreçte kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Kahraman'a 2023 yılında anneannesi Senem Turan'ın böbreği nakledildi ancak uyum sağlayamaması nedeniyle alındı. Hemodiyalize devam eden Kahraman, 2 kez beyin kanaması geçirdi. Şarkı söylemeyi çok seven Kahraman, kısa sürede piyano çalmayı öğrendi. Böbrek nakli olamayan küçük çocuk, vaktini evde müzikle uğraşarak geçiriyor.



BU BİR MUCİZE

Anne Cansu Kahraman, "Gözümün önünde solunumu durdu, nefes alamadığını gördüm. Yani bu halde görmek çünkü bu halde görmeyi kimse beklemiyordu. Mucize... Türkiye'de böyle bir vaka yok şu an. Yani bu kadar küçük yaşta bu hastalıkla birlikte diyaliz alan başka bir çocuk yok. Uygun olan böbreğimiz yok. Kadavrayı bekleyeceğiz. Onun da süresi kaç yıl olur belli değil" dedi.