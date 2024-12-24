1 yıl önce boşandığı eski eşi dehşeti yaşattı! 13 yerinden bıçaklandı

İstanbul Aksaray'da Azra Şengül Şen (23), mutsuz bir evlilik geçirdi. Şen, eşi Gürsel G.'den (29), 1 yıl önce boşandı. Kadın, kızıyla yaşamaya başladı. Azra Şengül Şen evine geldi. Küçük kızı onu bekliyordu. Tam apartmanın bahçe kapısını açtı. İçeri adımını attı.

O sırada bir ağacın arkasında saklanan eski eşi Gürsel G. ortaya çıkıp önünü kesti. Adam bıçağı çıkartıp, genç kadının vücudunun 13 yerinden yaraladı. Gürsel G. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.