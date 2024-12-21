Beykoz’da polis memurunun trafik tartışmasında silahla vurduğu mimar hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, önceki akşam trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan Toydemir, aracıyla refüje çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Toydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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