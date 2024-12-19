Neşe Özkan kimdir? Gelin Evi Neşe Özkan kaç yaşında, neden öldü?

Sosyal medyada yüksek takipçi kitlesine sahip olan Neşe Özkan yaşamını yitirdi. Gelin Evi yarışmacısının vefat haberinin ardından arama motorlarında 'Neşe Özkan kimdir, kaç yaşında?' soruları araştırılıyor. İşte o isme dair detaylar...
Sosyal medyada yüksek takipçi kitlesine sahip olan Neşe Özkan yaşamını yitirdi. Gelin Evi yarışmacısının vefat haberinin ardından arama motorlarında 'Neşe Özkan kimdir, kaç yaşında?' soruları araştırılıyor. İşte o isme dair detaylar...
NEŞE ÖZKAN KİMDİR?
Neşe Özkan, 28 yaşında. Aslen Trabzonlu olan Özkan, Trabzonspor taraftarı olmasıyla biliniyor. Anestezi teknikerliği ön lisans mezunu olan sosyal medya fenomeni ticaretle uğraşıyordu. Aynı zamanda evli 2 çocuk annesidir.
Neşe Özkan neden öldü?
Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı esnasında kalbinin durduğu öne sürüldü. Fenomen isim ameliyat öncesinde paylaştığı son hikayesinde Bergen'in bir şarkısını seslendirmişti.