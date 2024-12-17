Sevginin gücü! İzmir’de lösemi tedavisi gören Nehir Yurtsever sürpriz evlenme teklifi sonrası nişanlandı

İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan Yurtsever'e nisanda yaşadığı sağlık sorunları sonrası başvurduğu hastanede lösemi teşhisi kondu. Hastanede tedavisine başlanan genç kızın refakatçiliğini ise erkek arkadaşı 20 yaşındaki Emre Coşkun üstlendi. Hastane odasında Coşkun'dan gelen sürpriz evlilik teklifi sayesinde büyük mutluluk yaşayan Nehir Yurtsever'e, ağustos ayında kendi kök hücresinden kemik iliği nakledildi. Hastaneden taburcu edildikten sonra Emre Coşkun ile sürpriz bir törenle nişanlanan Yurtsever, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

UMUDU KESMEMELİYİZ

Özellikle nişanlısının hastane sürecinde kendisine büyük destek verdiğini anlatan Yurtsever, "Hiçbir zaman hasta olduğumu düşünmedim. Çünkü hastalığı kabullenmek istemedim. Umudunuzu kesmemeniz gerekiyor. Geleceği dair planlar yapmaya devam etmeniz gerekiyor" dedi.

KAYBETME KORKUSU

Emre Coşkun ise Nehir'in yanında olabilmek için İstanbul'daki üniversite eğitimini dondurduğunu ifade etti. Sevdiği kızın hastalığını ilk öğrendiğinde onu kaybetme korkusu yaşadığını anlatan Coşkun, "Yapamayacağımızı düşündük, çok fazla ağladık sızladık belki ama yaşadığımız anın kıymetini bildik. Ben de hayata Nehir sayesinde tutunuyorum. Onun sayesinde güç alıyorum. Onun bu hastalığını yendiğini gördükçe günlük hayatımda daha dirençli oluyorum" diye konuştu.