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İstanbul'da sahte içki 37 can aldı!

İstanbul Valiliği, 1 Kasım'dan itibaren sahte içkiden zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Valilik ayrıca, 2024 yılı boyunca polis ekiplerince 1002 iş yerinin denetlendiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
İstanbul’da sahte içki 37 can aldı!

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    İstanbul Valiliği, 1 Kasım'dan beri sahte içkiden zehirlenenlerden 37'sinin hayatını kaybettiğini, gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, 2024'te polis ekiplerince 1002 iş yerinin denetlendiği belirtildi.

    Açıklamada, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi, içki yapımında kullanılan 853 bin 460 bandrol ve etiket, bunların yanında sahte içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürünün ele geçirildiği, 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

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