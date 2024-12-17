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Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Gözaltına alınan 10 sanık adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlenmişti. Duruşma sırasında kurşunların isabet ettiği tutuklu sanıklardan Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça (54) duruşma salonunda hayatını kaybetmiş, Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın (26) şehit olduğu saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 19:22 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 19:23
Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme! Gözaltına alınan 10 sanık adliyeye sevk edildi

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    Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında saldırı gerçekleştiren ve üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

    Duruşmadaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi (DHA)Duruşmadaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi (DHA)

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık'ta Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşması sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

    Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün (52), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda panik ve korku yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına gizlenerek kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği sanık baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Duruşma salonunda saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün (DHA)Duruşma salonunda saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün (DHA)

    SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

    Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri Yıldırım ilçesi, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilirken, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda gözaltına alınan sanıklar adliyeye sevk edildi (DHA)Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda gözaltına alınan sanıklar adliyeye sevk edildi (DHA)

    10 SANIK GÖZALTINDA

    Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

    İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancanın kurusıkıdan çevrildiği ortaya çıktı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

    Adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

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