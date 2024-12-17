Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında saldırı gerçekleştiren ve üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Duruşmadaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi (DHA)

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık'ta Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşması sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün (52), oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda panik ve korku yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına gizlenerek kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği sanık baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.