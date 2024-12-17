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Bayrampaşa'da kahreden ölüm: Yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bayrampaşa'da demir korkulukların kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşen iki kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:34
Bayrampaşa’da kahreden ölüm: Yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti

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    Bayrampaşa'da, yol kenarında yaslandıkları demir korkuluğun kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Bayrampaşa'da feci olay

    Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'nde gece Uğur B. ile Halil D, yol kenarında yaslandıkları demir korkulukların kırılması nedeniyle, yaklaşık 15 metre yükseklikten Büyük İstanbul Otogarı'ndaki otobüs park alanına düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bayrampaşa'da yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti. (İHA)Bayrampaşa'da yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

    Uğur B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Halil D. kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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