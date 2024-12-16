Sivas’ta dehşet evi! Annesi ve ikizini katletti

Sivas'ta yaşayan Hüseyin Kurt (46), iddiaya göre bir süre önce, eczacı kalfası olan ikizi Hasan Kurt'a (46), otomobil alması için borç para verdi. Ancak ikizi parayı geri ödeyemedi. Önceki gün Kılavuz Mahallesindeki Şehzade Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında oturan aile üyeleri arasında, bu nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Hüseyin Kurt, ikizi Hasan Kurt'u başından vurarak ateş etti. Ardından da annesi Şehriban Kurt'u (67), başına geçirdiği poşetle boğdu. Aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden girdikleri dairede, anne-oğlun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. İfadesinde," Borç meselesi yüzünden tartıştık. Annemi ve ikizimi bu yüzden öldürdüm" deyip itiraf etti.