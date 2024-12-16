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Milli satranççı Gülenay Aydın, genç yaşta "kadın uluslararası usta" ünvanını kazandı

Milli satranççı Gülenay Aydın, genç yaşta “kadın uluslararası usta” ünvanı elde etti. Hırsı ve başarıları dolayısıyla yakınları tarafından The Queen’s Gambit dizisindeki “Satranç DahisiI” Beth Harmon’a benzetildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Milli satranççı Gülenay Aydın, genç yaşta kadın uluslararası usta ünvanını kazandı

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    Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan 18 yaşındaki Gülenay Aydın, 4 yaşındayken ailesinden habersiz bilgisayarda satranç oynamaya başladı. Oyunun temel kurallarını öğrendi. Anaokuluna gittiğinde öğretmeni yeteneğinin ilerletilmesi tavsiyesi üzerine profesyonel destek aldı. 7 yaşında yarışmalara katılmaya başladı.

    Milli sporcu, satrançla geçen 11 yılda bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 200'ü aşkın madalya elde etti. Bu yıl Fransa'daki 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği performansla uluslararası kadın usta ünvanı ve kadın büyükusta ünvanın ilk normunu aldı. Genç sporcu, hırsı ve küçük yaşta başladığı satrançta elde ettiği başarılar dolayısıyla yakınları tarafından, dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Beth Harmon'ın hikayesinin anlatıldığı "The Queen's Gambit" dizisinin başrol karakteri "satranç dahisi" Harmon'a benzetildi.

    "İLK 10'A GİRMEK İSTİYORUM"
    Satranç oynamaktan duyduğu heyecanı dile getiren Gülenay Aydın, "Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Uslararası kadın usta olmaktan gururluyum. Türkiye'de benle aynı özellikte pek sporcu yok. Şu an en büyük hedefim kadın büyükusta normları toplayıp, ünvanı almak. Kadınlarda dünyada ilk 10'a girmek istiyorum" dedi.

    "BÜYÜKLERLE OYNUYORDU"
    Anne Tolunay Ertan, "Müsabakada yaş ortalamaları yüksekti. Kızım 9 yaşındayken kendinden yaşça büyüklerle oynuyordu. Çaba göstermesinden mutluyum.Tanıdıklarımız Gülenay'ı The Queen's Gambit dizisindeki Beth Harmon'a benzetiyor" dedi.

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