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Biz bir aileyiz! Adanalı çift, iki kız çocuğuna koruyucu aile oldu

Adana'da Cemile ve Salim Sezgin çifti, 2018'de koruyucu aile olmak için başvurdu ve bir kız çocuğuna, 2021'de ise ikinci bir kız çocuğuna ailelik yaptı. Çift, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayarak çevrelerine örnek oldular.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Biz bir aileyiz! Adanalı çift, iki kız çocuğuna koruyucu aile oldu

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    Adana'da Cemile ve Salim Sezgin çifti, koruyucu aile olmak için 2018'de Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Yuvalarını bir kız çocuğuna açtı. Daha sonra çift, 2021'de de ikinci kızlarına koruyucu aileliğini üstlendi. Çoçukların tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, çevresine de örnek oldu.

    "EVLERİ ÇOÇUKLA ŞENLENDİ"
    Cemile'nin tek çocuk sahibi kız kardeşi Pınar Gündoğdu, 6 yıl önce kız çocuğuna, iki evladı olan ablası Füsun Doğan da geçen yıl serebral palsili erkek çocuğuna koruyucu aile olmaya karar verdi. 3 kız kardeş, evlatlarının geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Cemile "Koruyucu aile olduğumu zaman zaman unutuyorum. Biz aileyiz ve mutluyuz" dedi.

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