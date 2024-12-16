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Benim "adım" mucize! Hüseyin Dalan 17 yıl sonra ilk adımını attı

Erzurum Çat'ta yaşayan 17 yaşındaki Hüseyin Dalan, ayaklarındaki gelişim bozukluğu ve belindeki kist nedeniyle yürüyemiyordu. MHP İl Başkanı Songül Karaca'nın girişimleriyle tedavi edilen Hüseyin, Ortopedi Uzmanı Dr. Muhammet Çağatay ve ekibi tarafından 17 yıl sonra ilk adımını attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Benim adım mucize! Hüseyin Dalan 17 yıl sonra ilk adımını attı

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    Erzurum Çat'ta yaşayan Hüseyin Dalan (17), açıköğretim lise eğitimine devam ederek yaşamını sürdürüyor. Ailesi besicilikle geçimini sağlıyor. Çoçuk, ayaklarında gelişim bozukluğu ve belindeki kist nedeniyle yürüyemiyordu. Ömrünü babasının sırtında geçirdi. MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Songül Karaca'nın girişimleriyle çoçuğun hayatı bir anda değişti.

    Hüseyin, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Muhammet Çağatay ve ekibi tarafından tedavi edildi. 17 yıl sonra ilk adımını attı. Hüseyin, hem ağladı hem ağlattı.
    Ayşe Nur ERDOĞDU

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