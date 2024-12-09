7 yaşındaki Duchenne Kas Distrofisi hastası Asaf için ailesi, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde 3 yıl önce nadir görülen bir kas hastalığı olan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) teşhisi konulan Asaf Diler (7) için ailesi, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Asaf'ın annesi Kübra Diler, oğlunun Dubai'de gen tedavisi olması gerektiğini belirterek, "Bu gen tedavisine ulaşamazsa maalesef hastalığın seyri 10 yaşından itibaren yürümesini durduracak, merdiven çıkmayı zorlaştıracak ve daha sonrasında da kalp ve solunum kaslarını etkileyecek. Böyle bir son olmaması için Asaf'ın tedaviye ulaşmasını istiyoruz" dedi.