İzmir'de Fadime (48)- Abdullah Akbay (55) çiftinin kızları Kardelen Akbay'a, 5 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Düzenli aralıklarla hastane kontrolüne götürülen Kardelen Akbay'ın skolyoz skolyoz eğrilik derecesinin yüzde 85'e kadar çıktığı belirtildi. Akbay, günlük yaşamına tekerlekli sandalye ile devam etmek zorunda kaldı. 1,5 yıl boyunca doktor arayan Akbay ailesi, kızlarını ameliyat edecek bir doktor bulamadı. Bu süreçte Kardelen'in skolyoz eğrilik derecesi yüzde 96'ya ulaştı.

İSTANBUL'DAN SES GELDİ

Haberin ardından harekete geçen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yetkilileri, aile ile görüştü. İstanbul'a giden Kardelen Akbay, 14 Kasım'da 20 kişilik gönüllü uzman ekip tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından hayata tutunan Kardelen Akbay, hastanedeki 3 haftalık tedavi sonrası İzmir'e döndü.

"YENİDEN DÜNYAYA GELDİM"

Tedavi süreci evinde devam eden Akbay, "Ameliyatımın 3'üncü haftasındayım. Ameliyattan çıktığımda ilk kurduğum cümle 'Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum' oldu. Çok mutluyum. Doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Akbay, "Sadece ağrım çok oldu. Ama şu an çok iyiyim. Rahat nefes alabiliyorum. Daha önce çok yürüyemiyordum. Yürüyünce kemiğim kalbime batıyordu. Yürürken hep belimi tutuyordum. Şu an istediğim kadar yürüyebiliyorum" diye konuştu.

Baba Abdullah Akbay, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyatımızı üstlenen tüm ekibe çok teşekkür ederim, kızımıza iyi baktılar ve hayata geri döndü" dedi.