iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek talihliler

iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi!
iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi!
Apple iPhone 15 128 GB kazanan asil talihli
Apple iPhone 15 128 GB kazanan yedek talihli
Xiaomi V50 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.
Xiaomi V50 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.
WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek tam isim listesi