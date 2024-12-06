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iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek talihliler

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 20.09.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-61528 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte Apple iPhone 15 128 GB ve Xiaomi V50 Elektrikli Scooter kazanan asil ve yedek talihliler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek talihliler

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iPhone 15 ve Xiaomi V50 elektirikli scooter kazandıran Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi!

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 15 128 GB kazanan asil talihli

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 15 128 GB kazanan yedek talihli

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

Xiaomi V50 Elektrikli Scooter kazanan asil talihliler.

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

Xiaomi V50 Elektrikli Scooter kazanan yedek talihliler.

Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Henkel WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

WD-40 Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek tam isim listesi

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