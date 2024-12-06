Gaspçı komşu! Kar maskesiyle evine girdi: Komşusuna kabusu yaşattı

Samsun'da Irak uyruklu Hafya A., apartman aidatını ödemek için yöneticinin katına çıktı. Kapıyı aralık bıraktı. Bu sırada kar maskesi takan kişi, Hafya A.'nın evine girdi. Hafya A., odaya girdiğinde şüpheli ile karşılaştı. Şüpheli, komşusu Hafya A.'yı darbedip, kolundaki 6 bileziği aldı. Maskesini çıkardığı şüphelinin komşusu Emine B., olduğunu gördü. Emine B., koşarak daireden çıkıp, evine gitti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, kolu kırılan ve yüzünde darp izleri olan Hafya A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, E.B., ve akrabası N.Ö. adlı kadını gözaltına aldı. 6 bilezik ise bulunamadı.

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