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Drift dehşeti! Sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara'da durakta otobüs beklerken, 16 yaşındaki sürücünün drift yaptığı otomobille çarptığı berber Ali Karagöz (46), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazadan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Ahmed K. hakkında, Ali Karagöz'ün ölümünün ardından yakalama kararı çıkarıldı ancak adresinde bulanamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Drift dehşeti! Sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Ankara'da yaşayan berber Ali Karagöz, durakta otobüs bekliyordu. O sırada Ahmed K.'nin drift yaptığı araç, Karagöz'e çarptı. Talihsiz adam, yaralandı. Kaza, sürücü ve arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı. Görüntüde Ahmed K.'nin Arapça müzik eşliğinde drift yapması ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobille otobüs durağına çarpması yer aldı. Hastaneye kaldırılan Ali Karagöz'ün sol bacağı ampute edildi. Ancak talihsiz adam, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"
Kazadan sonra Ahmed K., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ahmed K, hakkında, Ali Karagöz'ün ölümünün ardından yakalama kararı çıkarıldı. Ancak adresinde bulunamadı. Cemile Karagöz ise ağabeyinin öldüğünü ama suçlunun hala yakalanmadığını belirterek, "Üzülüyoruz. Dışarıda serbest dolaşıyor, belki Suriye'ye de kaçmış olabilir. Tutuklanmasını istiyoruz, bir an evvel. Cezasını çeksin istiyoruz. Başka insanları da yaralamasın. Hakkımızı arayacağız, gerekirse daha üst yerlere başvuracağız" dedi.

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