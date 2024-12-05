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Elektrikli oto madenle çalışıyor

Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. Ve daha çok, elektrikli araçların yakıtı ve yakıt tüketimine odaklanılıyor. Peki, elektrikli araçların üretiminde hangi madenler kullanılıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Elektrikli oto madenle çalışıyor

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Madenler, elektrikli araçların önemli bir parçası ve çok önemli. Elektrikli araçların üretiminde kullanılan nadir elementler günümüzde daha da önemli. Çünkü; elektrikli araç sayısı bugün itibariye 'fosil yakıt araçlara göre' çok düşük olsa da elektrikli araç üretim ve satışlarındaki artış hızı dikkate alındığında çok büyük bir yeni pazar söz konusu. Bu pazara da şimdiden hazırlanmak gerekiyor. Peki, hayatımızda yer almaya başlayan elektrikli araç üretimlerinde hangi madenler kullanılıyor.

Elektrikli araç üretiminde kıllanılan madenler:

''Krom (Cr), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Fosfor (P), Lityum (Li), Demir (Fe), Brom (Br), Alüminyum (Al), Bakır (Cu), Altın (Au), Manganez-mangan (Mn).''"

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