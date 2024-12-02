Tıp dünyası sarsıldı! Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt yaşamını yitirdi

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt önceki gün sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bozkurt, yürüyüş sonrası evine dönerken aniden yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İsmail Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor. İsmail Bozkurt'un son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başhekimin kaldırımda yürüdüğü daha sonra da evinin sokağına döndüğü anlar yer alıyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Acı kaybımız, 2001 yılında aramıza katılan, 2014 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Amerikan Hastanesi'nde Başhekimlik görevini yürüten değerli meslektaşımız Dr. İsmail Bozkurt'u ani kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tükenmek bilmeyen enerjisi, insan sevgisiyle dolu olan yüreği ile her sabah hastalarına şifa dağıtan ve kendini mesleğine adamış güzel insanı sonsuzluğa uğurluyoruz" denildi.

SPORTMEN BİRİYDİ

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yükseköğrenimine başlamıştı. 2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Dr. Bozkurt, 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.



EVE BİRKAÇ METRE KALA

Başhekim İsmail Bozkurt önceki sabah Etiler'deki evine doğru yürüyordu. (üstte). Birkaç metre sonra evinin sokağına dönecekti ki aniden yere yığıldı. Çabalar Bozkurt'u hayata döndürmeye yetmedi.