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Emekli profesörü Atatürk’ün gençliğe hitabını dinletip 35 milyon lira dolandırdılar

Bozcaada'ya yerleşen Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu, kendisini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir telefonla banka hesaplarındaki terör bağlantılı para aktarımı iddiasıyla 35 milyon lira dolandırıldı.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Emekli profesörü Atatürk’ün gençliğe hitabını dinletip 35 milyon lira dolandırdılar

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Ankara ODTÜ'den emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Bozcaada'ya yerleşen Kimya Mühendisi Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu 3 ay önce telefonla arayan bir kişi kendisini MİT personeli olarak tanıttı."Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Mal varlıklarınızı bildirmek zorundasınız" diyerek telefonu kapattı. Başka bir kişi, Peynircioğlu'na Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek güvenini kazandı. Talihsiz profesör, eşiyle birlikte telaşa kapıldı. Şüphelinin yönlendirmesiyle toplam 35 milyon lirayı dolandırıcılara ulaştırdı. Ancak günler geçtikten sonra paraların iadesi için kendisini kimse aramadı. Olayı öğrenen profesörün avukat kızının şikayeti üzerine zanlılar yakalandı. Ancak zanlıların evinde sadece 200 bin lira vardı.

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