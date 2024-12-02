Borsada kaybeden polis memuru depodaki silah ve bombaları sattı

Adana Emniyet Müdürlüğü depo sorumlusu bir polis memuru, borsada büyük miktarda para kaybedip borçlanınca korumakla görevli olduğu el bombaları, mermiler ve çelik yelekler dahil emniyete ait tüm eşyayı satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin mermi, 250'ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı. Olayda başka polisler ve bir avukat da rol aldı. Yapılan operasyon sonucu 5'i polis ve 1'i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Avukatın ofisinde 150 el bombası, 3 adet suikast silahı Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ve 12 balistik yelek ele geçirildi.