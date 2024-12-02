SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bartın'da katliam gibi kaza! 5 genç hayatını kaybetti

Bir grup genç, partiye gitti. Eğlencenin ardından eve geçmek üzere araçlarına bindi. Yolda yarışa tutuştu. Otomobillerden biri, karşı şeritteki kamyonun altına girdi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Bartın’da katliam gibi kaza! 5 genç hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bartın İnkumu'nda Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, ve Berkay Kaya partiden çıktı. Evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştu. Gençler, karşı şeritten gelen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABAYA EN ACI HABER
Olay yerine cenaze aracı ile gelen Bilal Yılmaz, kayınbiraderi Rahmi Can Odabaşı'nı görünce şok yaşadı. Hemen kayınpederini aradı. Rahmi Can'ın nerede olduğunu sordu. Rahmi Can'ın babası, "Evde yatıyor" cevabı üzerine ise Yılmaz, "Bak yatağında mı?" diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, "Kaza yapmış" diyerek acı haberi verdi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. Kazayla ilgini geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep’te zafer pozu İdlib’de hakimiyet! Hama’da hareketlilik Şam’da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuştu: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Esenyurt’ta dehşet anları! Operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi
Popçu Hadise yükselen burcunu sır gibi saklıyor! Gerekçesi şoka uğrattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Blinken’a çok net Suriye mesajı: Terör faaliyetlerine asla izin vermeyiz
Cimbom’a Rams Park’ta şok! Galatasaray Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli yarışmacı azmiyle geceye damgasını vurdu!
Suriye’deki sinsi oyun ve HTŞ’nin PKK ile olan girift ilişkiler ağı! ABD palazlandırdı İsrail yolunu açtı... Kim bu Cevlani?
Tel Rıfat PKK/YPG’den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi
Beşiktaş’ta dev soruşturma! İşte Hasan Arat’ın mektubu
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı
SON DAKİKA