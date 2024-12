Bartın’da katliam gibi kaza! 5 genç hayatını kaybetti

Bartın İnkumu'nda Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, ve Berkay Kaya partiden çıktı. Evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştu. Gençler, karşı şeritten gelen kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Rahmi Can Odabaş, Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABAYA EN ACI HABER

Olay yerine cenaze aracı ile gelen Bilal Yılmaz, kayınbiraderi Rahmi Can Odabaşı'nı görünce şok yaşadı. Hemen kayınpederini aradı. Rahmi Can'ın nerede olduğunu sordu. Rahmi Can'ın babası, "Evde yatıyor" cevabı üzerine ise Yılmaz, "Bak yatağında mı?" diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, "Kaza yapmış" diyerek acı haberi verdi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. Kazayla ilgini geniş çaplı soruşturma başlatıldı.