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Kadın paramedik ambulans şoförü hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor

Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan paramedik ambulans sürücüsü Pelin Nağman (30), hayat kurtarmak için gaza basıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Kadın paramedik ambulans şoförü hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor

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Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 2019'da paramedik ambulans sürücüsü olarak göreve başlayan Nağman, gelen çağrılara en kısa sürede yetişmek için dikkatle çalışıyor. İşinin zor yönleri de olduğunu dile getirdi. Nağman, "Ekip arkadaşlarımın da yardımıyla mesleğimi devam ettiriyorum. Bazen gittiğimiz vakalarda yaşadığımız durumlardan dolayı üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor maalesef.

ALKIŞLARLA UĞURLUYORLAR

Bunun yanında hayat kurtarma hissiyatı çok güzel. Yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar, bizi her zaman çok mutlu ediyor." diye konuştu. Sevkler nedeniyle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale gibi illere de gittiğini belirten Nağman, "Hastalar çok şaşırıyor, teşekkür ve tebrik ediyorlar. Çoğu defa alkışlarla uğurluyorlar. Arkamdan 'Helal olsun sana' diyorlar" ifadesini kullandı.

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