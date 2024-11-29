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Takıntılı adam genç kızın hayatını kabusa çevirdi!

Samsun'da bir erkek tarafından 3 yıldır takip ve tehdit edilen 19 yaşındaki genç kız, “Ölmek istemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Takıntılı adam genç kızın hayatını kabusa çevirdi!

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Samsun'da yaşayan Sudenaz Genç, 16 yaşında üniversiteye hazırlanmak için bir kursa gitti. Evli olan C.T.'nin kendisini takip ve rahatsız etmesiyle dershaneyi bıraktı. Liseyi de son yıl da terk etti. Açıktan okumak zorunda kaldı. 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndü. Başka bir mahalleye taşındı. Takıntılı adamdan bir türlü kurtulamadı. Genç kız, ölüm tehditleri aldı.

"BIKTIM VE YIPRANDIM"

Takip ve tehditlerin ardından şikayetçi olduğunu söyleyen Genç, "Mahkeme benden kanıt istedi. O anda elim ayağım titrediğimden, korktuğumdan kanıtlayacak bir şey çekemedim. Sonrasında davaya takipsizlik verildi. Ölmek istemiyorum. Ayrıca sürekli aynı yalancı şahitler ile benden şikayetçi oldular. Gerçekten bıktım ve psikolojik olarak çok yıprandım. Hayatımdan 3 yıla yakın bir süreç gitti. Ölümle tehdit ediliyorum, mesajlar alıyorum" şeklinde konuştu.

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