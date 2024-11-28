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Eşini katledip kendisini ihbar etti: "Kavga sırasında boğarak öldürdüm"

Sadık Aras, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Filiz’i yatakta boğarak katletti. Daha sonra kendisini ihbar etti: Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Eşini katledip kendisini ihbar etti: Kavga sırasında boğarak öldürdüm

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Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Bu kez vahşetin adresi İstanbul Esenyurt'tu. Sadık Aras (29), eşi Filiz Aras'ın (32) kendisini aldattığını iddia etti. Dün sabah eşiyle tartışma yaşadı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini boğdu. Karısının ağabeyi Ercan Özdemir'i saat: 03.00'te aradı. "Gece biz tartıştık. Kardeşini boğdum" dedi.

Daha sonra polis ekiplerini aradı. "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diyerek kendisini ihbar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Sadık Aras'ı gözaltına aldı. Filiz Aras'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının ilk ifadesinde, "Aldatıldığını öğrendim. Eşime bunu sordum. Yanıt alamadım. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dedi. Filiz'in ağabeyi Özdemir ise "Sadık bir araç almıştı, hep geziyordu. Sadece kız kardeşim çalışıyordu" diye konuştu.

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