Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazanan ASİL talihliler
Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazanan ASİL talihliler
15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazanan YEDEK talihliler