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Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...

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Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş (Takvim Gazetesi)Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş (Takvim Gazetesi)

15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazanan ASİL talihliler

Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş (Takvim Gazetesi)Pazarama Eylül Kampanyası çekiliş (Takvim Gazetesi)

15.000 TL Değerinde Pazarama Hediye Çeki kazanan YEDEK talihliler

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