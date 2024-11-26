İstanbul’da aile vahşeti! Bahtiyar Aladağ 1.5 saat içinde seri cinayetler işledi

İstanbul'da önceki 1,5 saat içinde 7 cinayet işlendi. Bahtiyar Aladağ isimli adam, ev ev dolaşıp ailesini katletti.



ÖNCE EŞİ, OĞLU VE KAYINVALİDESİNİ: Saldırgan Aladağ önce eşinin, 10 yaşındaki çocuğunun ve kayınvalidesinin piknik yaptığı Büyükçekmece'deki göl kenarına gitti. Aladağ burada çocuğu, kayınvalidesi ve eşini öldürdü. Ulaşılamayan üç kişinin cesetleri de dün sabah saatlerinde bulundu. Saldırgan Aladağ daha sonra Büyükçekmece'ye bağlı Celaliye Mahallesi'ndeki Çayır 1 Sokak'ta yaşayan ailesinin oturduğu eve gitti. Aladağ burada, annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, kız kardeş Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Aladağ, daha sonra Avcılar'daki Cemil Meriç Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanına gitti.



SIRA KUAFÖRE GELDİ: Zanlının silahla ateş açması sonucu, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük yaşamını yitirirken, Aladağ'ın evli olduğu öğrenilen S.A. ile bu kişinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.



SONRA KUZENİNİ: Aladağ, gerçekleştirdiği olayın ardından gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Buke saldırıda yaşamını yitirdi.



SON KURŞUN KENDİNE: Zanlı daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek yaşamına son verdi.



EŞİYLE SORUNLUYDU

Katilin arkadaşı, "Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi. Polisin olayla ilgili çalışmasında eşi Sevim Aladağ ile oğlu Arsal'ın bilgilerine ulaştı. Şüphelinin 3 uyuşturucu kullanmaktan ve kasten yaralamaktan suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ailesinin ise ne cinayetle ilgili ne de uyuşturucu kullanmakla ilgili bir müracatının bulunmadığı ortaya çıktı.



AYLARCA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Bahtiyar Aladağ'ın eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığı, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Aladağ son cinayeti ise Fatih Mahallesi'ne giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke'yi öldürerek yaptı. Sonra aracının içerisinde intihar etti. Olay günü saldırganın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ise telefon sinyallerini takip ederek Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide üçünün cesetlerini buldu.