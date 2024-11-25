Ordu’da karda mahsur kalan 4 kişiden haber alınamıyor! Valilik açıkladı: "Kayıp vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor"

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)

"Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."