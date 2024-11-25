Ordu’da karda mahsur kalan 4 kişiden haber alınamıyor! Valilik açıkladı: "Kayıp vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor"

Ordu'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi. Valilik, "Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.
2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Dün sabah evinden çıkan Murat Günay, Ferhat Günay, Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Kabadüz-Mesudiye kara yolunun Horu Obası mevkiinde mahsur kaldı.