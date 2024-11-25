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Ordu’da karda mahsur kalan 4 kişiden haber alınamıyor! Valilik açıkladı: "Kayıp vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor"

Ordu'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 14:09
Ordu’da karda mahsur kalan 4 kişiden haber alınamıyor! Valilik açıkladı: Kayıp vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor

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Ordu'nun Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası mevkisinde karda mahsur kalan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi. Valilik, "Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da kaybolan 4 kişiden haber alınamıyor!

2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Dün sabah evinden çıkan Murat Günay, Ferhat Günay, Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, Kabadüz-Mesudiye kara yolunun Horu Obası mevkiinde mahsur kaldı.

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)

Ailenin saat 17.00 sıralarında yaptığı ihbar üzerine 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye Jandarma Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD timleri ve iki iş makinesi ile belediye ekipleri sevk edildi.
Kar yağışının sürdüğü bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)
VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi. Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 4 kişinin, Mesudiye ilçesi Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını yakınlarına bildirdikleri ve kurtarma talepleri olduğunun iletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)

"Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."

Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması sürüyor (DHA)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, arama çalışmalarına devam edildiği vurgulanarak, "13 personel, 4 araçtan oluşan aynı ekip kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca Kabadüz Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel, Ordu AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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