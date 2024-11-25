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3 ilçe 5 ceset! İstanbul'da dehşet anları

Annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan cani intihar etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
3 ilçe 5 ceset! İstanbul’da dehşet anları

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İstanbul Büyükçekmece'de Bahtiyar Aladağ (33), dün ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine gitti. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65) ve annesi Necmiye Aladağ'ı öldürüp, kız kardeşi Buket Aladağ'ı (30) ise yaraladı.

Saldırgan Bahtiyar Aladağ, ardından Avcılar'a gidip kuaför dükkanında eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu (34) ağır yaralayıp işyerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü (30) katletti. Aladağ, olayın ardından aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti. Burada kuzeni Şadan Serdar Buke'ye (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

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