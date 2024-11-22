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Yenidoğan çetesindeki anestezi uzmanı Fatih Akın'a hemşire Selen Bilgin'i öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis!

Yenidoğan çetesinde adı geçen anestezi uzmanı Fatih Akın hakkında, hemşire Selen Bilgin’i enjekte ettiği ilaçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Yenidoğan çetesindeki anestezi uzmanı Fatih Akın’a hemşire Selen Bilgin’i öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis!

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İstanbul Beylikdüzü'nde 13 Mayıs'ta hastanede tedavi gören dedesinin yanında refakatçi kaldığı sırada şüpheli şekilde hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamladı. Yenidoğan çetesi ile ilgili soruşturma doğrultusunda kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde yaşanan olayda, hemşire Bilgin ölmeden önce odasına son giren kişi olduğu ortaya çıkan anestezi uzmanı Fatih Akın hakkında "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede; Adli Tıp Kurumu raporuna göre "Çoklu ilaç intoksikasyonu" nedeniyle hayatını kaybeden Bilgin'e ilaç vermediğini savunan Akın'ın olayda tedavi amacı ile hareket etmediği aktarıldı. Öte yandan şüpheli Fatih Akın, Yenidoğan Çetesi iddianamesinde de yer aldı. Yenidoğan çetesi örgüt üyelerinden Hakan Doğukan Taşçı'nın Akın'ı aradığı ve bir hastayla ilgili etik olmayan işlem yapmasını istediği anlaşıldı.
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