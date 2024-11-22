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Başka bir otomobilin sileceğini kaldıran kadın hayatının şokunu yaşadı!

Elif İpek, başka bir otomobilin sileceğini kaldırırken soketi yerinden çıkardı. Kendisine 5 bin lira para cezası verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Başka bir otomobilin sileceğini kaldıran kadın hayatının şokunu yaşadı!

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İzmir Buca'da yaşayan Elif İpek (32), geçen 28 Mart günü, Nazlı Aksu'nun (35) evinin önüne park ettiği otomobilinin sileceğini, uygunsuz yere park ettiği gerekçesiyle kaldırdı. Ancak bu sırada sileceğin soketi yerinden çıktı. Pencereden durumu görünce aşağıya inen Aksu ile İpek ve yanındaki bir erkek arasında tartışma çıktı. Aksu, İpek'ten şikayetçi oldu. Açılan soruşturma sonunda da İpek hakkında, "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Savcının, iddianamede istenilen cezayı talep ettiği mütalaanın ardından davayı sonuçlandıran hakim, İpek'e suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezası verdi. Ardından da bu cezayı 100 gün karşılığı, 5 bin TL adli para cezasına çeviren hakim, haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

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