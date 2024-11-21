Belaruslu dağcı ikiz kardeşler Kayseri’de bulundu

Belaruslu 36 yaşındaki ikizler Mariao ve Valentino Ivankova, 15 Kasım'da dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Niğde'ye geldi. 17 Kasım'da Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı için yola çıktı. Bir gün sonra geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadı. Arama çalışmaları onların telefonlarının sinyallerinin alındığı bölge olarak değerlendirilen Kayseri Kapuzbaşı, Hacer Ormanları bölgesine de Kayseri tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Kayseri ve Niğde ekipleri havadan ise Kayseri'den kalkan bir helikopter ve Bayraktar TB-2 insansız hava aracı katıldı. 2 kardeş, Aladağlar'ın devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde bulundu.

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