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Ayrıldığı ilk eşinden büyü ve tehdit mesajları! Vildan Güneş suç duyurusunda bulundu

Vildan Güneş, ayrıldığı Özer Çalışkan’ın ilk eşi tarafından büyü ve mesajlarla ölüm tehditleri aldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Ayrıldığı ilk eşinden büyü ve tehdit mesajları! Vildan Güneş suç duyurusunda bulundu

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İzmir Karşıyaka'da iki çocuk annesi 48 yaşındaki Vildan Güneş, Almanya'da taksi şirket işletmeciliği yapan eşi Özer Çalışkan'dan ayrıldı. Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V.'nin kendisine büyü başta olmak üzere her türlü mesajla ölüm tehditlerinde bulunduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Güneş, "Kızlarımın babasının maddi durumu çok iyi. Milyonlarca Euro'luk mal varlığı bulunuyor. Benden önce evlenip boşandığı o kadın, kızlarım mirastan en büyük payı alacak diye bana her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor. Ölümle hatta büyü yaparak tehdit ediyor. Benim ve kızlarımın başına bir şey gelirse sorumlusu, boşandığım eşimin ilk eşi Gülcan V.'dir" dedi.

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